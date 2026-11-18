Польский президент вручил необычный подарок Трампу Фото: REUTERS.

Президент Польши Кароль Навроцкий подарил американскому лидеру Дональду Трампу кресло, богато украшенное янтарем. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.

Необычный подарок был приурочен ко дню рождения главы Белого дома. При этом Навроцкий решил сохранить свой презент в тайне. О нем не знали ни польское Министерство иностранных дел, ни посольство страны в Вашингтоне, ни общественность.

Журналисты выяснили, что информацию о подарке, который также называют «троном» для Трампа, скрывали даже представители администрации польского президента. Позднее сведения о необычном презенте подтвердил репортер TVN24.

Ранее Трамп рассказал, какой подарок хотел бы получить на свое 80-летие. Американский лидер признался, что мечтает о мире во всем мире. При этом, по его словам, добиться такого результата непросто.