Прерывистый сон не дает организму полноценно отдохнуть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Привычка переводить будильник на пять минут, чтобы подольше полежать в кровати, может ухудшить самочувствие с утра. Такие короткие промежутки сна не помогают отдохнуть, а пробуждение после них становится тяжелее, рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов. Об этом пишет aif.ru.

«Если мы переставляем каждые 5 минут будильник, то утренний сон получается все равно рваным, пробуждение становится менее приятным, скажем так. И все равно будешь чувствовать себя разбитым», – отметил Кудинов.

По словам врача, прерывистый сон не дает организму полноценно отдохнуть. В результате человек может проснуться уставшим, даже если несколько раз пытался продлить время в постели.

Чтобы отказаться от этой привычки, сомнолог посоветовал класть телефон или будильник подальше от кровати, например на другой конец комнаты. Тогда, чтобы выключить сигнал, придется встать, что поможет окончательно проснуться.

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