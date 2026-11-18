«Известия»: в РФ могут измениться правила сертификации автомобилей. Фото: Bernd Weißbrod/Global Look Press

В России могут измениться правила сертификации автомобилей и получения на них свидетельств о безопасности колесных транспортных средств. Об этом со ссылкой ГОСТ с уже внесенными поправками сообщает сайт «Известия».

В частности, предлагается ввести обязательную видеофиксацию въезда автомобилей, которые проходят испытания. При этом для испытательных лабораторий планируется сделать обязательным обустройство у себя мини-полигонов, установку видеокамер на въезде, с которых должна вестись трансляция в режиме реального времени. Храниться эти записи должны не меньше года с даты проведения испытаний.

Вместе с видеофиксацией заезда авто в лабораторию планируется ввести фотографирование некоторых испытаний, отмечает издание. Фотофиксацию планируется сделать обязательной для проверки машины на тормозном стенде, при контроле уровня шума, дымности и содержания уровня угарного газа в выхлопе.

Напомним, ранее в России правительство утвердило постановление, которое позволяет временно упросить существующие требования к сертификации автомобилей. В частности, разрешалось выпускать автомобили всех экологических классов - от "Евро 0" до "Евро - 5". Также постановление позволяло несколько месяцев не оснащать транспортные средства устройством вызова экстренных служб (ЭРА-ГЛОНАСС).