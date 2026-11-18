Фото: Максим ГЕРАСИМОВ

На набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде начал работу бесплатный беговой центр Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На прилегающей территории обустроены беговые дорожки с прорезиненным покрытием, воркаут-площадка, а также пространство для тренировок и отдыха. Создание объекта отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии отметил, что бег в регионе очень популярен.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ

«Бег — это не просто спорт, это образ жизни, наше здоровье и долголетие. В Нижегородской области за сезон проходит более 30 забегов — от городских „пятёрок“ до крупных спортивных фестивалей. За каждым стартом стоят недели подготовки. Набережная Гребного канала — одно из любимых мест нижегородских бегунов. Здесь у нас сложился по-настоящему классный кластер спорта и бега. Поэтому приглашаю всех желающих приезжать сюда и тренироваться», - подчеркнул глава региона.

Проект реализован по инициативе ВФЛА при финансовой поддержке АНО «Евразия». Как пояснил председатель федерации Пётр Фрадков, новые пространства появляются прежде всего там, где уже есть активные беговые сообщества и запрос жителей на инфраструктуру. Подобные центры уже работают во Владикавказе, Оренбурге, Твери, Ставрополе, Обнинске, Вологде, Владимире, Туле и Кургане. К программе подключились Хабаровский край и Самарская область. Нижегородская область вошла в первую десятку регионов проекта, а его география охватывает уже более двух десятков городов России.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ

На территории центра есть мужские и женские раздевалки, душевые, шкафчики для вещей, тренерская и спортзал. Тренировки будут проходить как в помещении, так и на улице. В программе — лекции, мастер-классы, любительские старты и семейные мероприятия.

По словам депутата Госдумы, председателя Координационного совета АНО «Евразия» Алёны Аршиновой, центр построен на частные средства, без бюджетного финансирования.

Для гостей церемонии организовали семейный забег на один километр и фотосессию с прославленными спортсменами.

Наставником проекта стал экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Среди амбассадоров — олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский и Ирина Привалова, а также спортивный блогер Анастасия Тукмачева.

Фото: Максим ГЕРАСИМОВ

Для координации работы центров ВФЛА создала мобильное приложение «БегунДа» — единую цифровую платформу с расписанием, записью на тренировки, бронированием шкафчиков и QR-кодом для входа. Приложением уже пользуются около 100 тысяч человек.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует госпрограмма «Спорт России», направленная на развитие инфраструктуры, популяризацию массового спорта и вовлечение россиян в выполнение нормативов ГТО.