ЦБ РФ: Пространство для снижения ключевой ставки имеется Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Пространство для снижения ключевой ставки имеется, и регулятор будет плавно его реализовывать. Об этом заявил советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

"В базовом сценарии пространство для снижения ставок есть, и я думаю, мы его плавно, постепенно будем реализовывать", - сказал он.

По его словам, такое пространство дают объявленные параметры бюджетной политики страны.

Тремасов напомнил, что бюджетные планы предполагают плавное ужесточение бюджетной политики, то есть возвращение к нулевому структурному дефициту в течение трех лет.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране ключевая ставка еще некоторое время будет оставаться высокой, так как другого варианта решения текущих экономических задач нет.

По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика направлена на достижение умеренного и предсказуемого экономического роста. Это, в свою очередь, должно способствовать повышению благосостояния граждан и созданию условий для устойчивого развития бизнеса, отметила Набиуллина.