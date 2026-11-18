Новые подробности скандального исчезновения Усольцевых: глава семьи сам выбрал роковой маршрут. Фото: Соцсети.

Пропавший в Красноярском крае Сергей Усольцев самостоятельно выбрал место для поездки, во время которой бесследно исчезла его семья. Об этом РИА Новости сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК Яна Сырымбетова.

По словам следователя, путешествие в поселок Кутурчин не было спонтанным. Супруги заранее обсуждали маршрут и готовились к поездке.

«Место было выбрано и предложено Сергеем. Они это обсуждали и готовились к этой поездке», — рассказала Сырымбетова.

Она добавила, что на октябрь 2025 года у семьи были запланированы и другие поездки. При этом Усольцевы собирались провести в Кутурчине только выходные, поэтому не брали с собой больших запасов еды и вещей для длительного похода.

Ранее Следственный комитет исключил версию побега Усольцевых за границу. По данным следствия, признаков намеренного исчезновения семьи не обнаружено. Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье. Их местонахождение до сих пор неизвестно.