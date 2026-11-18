При обысках в Польше силовики обнаружили множество коров, предположительно вывезенных из Германии Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Германии троих граждан Польши заподозрили в краже более 200 коров с местных ферм. Похищенных животных вывозили на родину. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

По данным следствия, преступления совершались с марта по май 2026 года в федеральной земле Бранденбург. Мужчины похищали скот, загружали его в грузовики и переправляли через границу.

В сентябре полиция задержала двух подозреваемых в возрасте 41 и 46 лет. Позднее правоохранители вышли на третьего участника предполагаемой преступной группы. Им оказался 45-летний поляк, задержанный еще 19 октября.

При обысках в Польше силовики обнаружили множество коров, предположительно вывезенных из Германии. Для установления их происхождения ветеринары взяли образцы шерсти на анализ ДНК. Предварительные результаты подтвердили, что часть животных действительно была похищена с немецких ферм.

Всего образцы взяли у 340 коров. Расследование продолжается, для работы над делом немецкая полиция создала специальную следственную группу из восьми человек.

Ранее в Курской области мужчина похитил стадо коров у жителей Суджанского района, покинувших свои дома из-за обстрелов ВСУ. Для перегона животных он привлек родственников и знакомую, убедив их, что скот принадлежит ему. Ущерб превысил 880 тысяч рублей, дело передали в суд.