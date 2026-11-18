Пуск ракеты Minuteman III Фото: Википедия.

ВВС США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевого заряда. Об этом говорится в опубликаванном заявлении.

"Командование глобальных ударных сил ВВС США провело во вторник в 23.01 по тихоокеанскому времени США испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Командование заверило, что испытание МБР было запланировано несколько лет назад и не связано с нынешними событиями в мире.

Как писал сайт KP.RU, в мае текущего года американские военные провели испытательный пуск МБР Minuteman III. Целью запуска называлась проверка готовности наземных ядерных сил США. В командовании ВВС страны заяили, что полученные от испытания баллистической ракеты данные передадут в Пентагон, Минэнерго и Стратегическое командование для анализа состояния Minuteman III и определения дальнейшего срока ее эксплуатации.