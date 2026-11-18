Рособрнадзор предложил организовать комнаты без связи в вузах Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

В университетах следует оборудовать специальные помещения, изолированные от внешних коммуникаций, для проведения экзаменов и зачётов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Вузам пора создавать специальные комнаты с контуром, в который не проникает никакая связь», — резюмировал Музаев. Он подчеркнул, что для этого не требуется никакого разрешения от комиссии по радиочастотам.

Он подчеркнул, что в процессе сдачи экзаменов студенты часто прибегают к помощи гаджетов и искусственного интеллекта для получения ответов. Подобные ситуации требуют немедленного вмешательства.

Ранее KP.RU рассказал, что в России поднимался вопрос об использовании искусственного интеллекта школьниками. В Минпросвящении отметили, что нужно установить порядок допустимости, с какого класса школьники могут пользоваться нейросетями в помощь к домашнему заданию. А в Госдуме предложили создать российскую нейросеть для помощи школьникам в обучении.