При небольшом угле отклонения помогают специальные призматические линзы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Косоглазие у взрослых может появиться после травм, инсульта, заболеваний щитовидной железы или операций на глазах. В некоторых случаях исправить его можно без хирургического вмешательства, однако выбор лечения зависит от причины и степени нарушения, рассказал офтальмолог-хирург Азер Багиров. Об этом пишет aif.ru.

По словам врача, консервативные методы могут уменьшить двоение и утомляемость глаз, но не всегда позволяют полностью выровнять их. Шансы на лечение без операции выше, если косоглазие появилось недавно.

При небольшом угле отклонения помогают специальные призматические линзы. Они смещают изображение так, чтобы мозгу было легче объединить картинки от обоих глаз. Также применяются аппаратные и компьютерные тренировки, которые помогают улучшить согласованную работу глазных мышц.

Если косоглазие постоянное, угол отклонения большой или двоение не удается устранить с помощью очков, врач может рекомендовать операцию. Она позволяет изменить работу глазодвигательных мышц и выровнять положение глаз. После хирургического вмешательства некоторым пациентам требуется дополнительное аппаратное лечение, чтобы закрепить результат.

Ранее офтальмолог Азнаурян рассказал, что внезапно появившееся косоглазие может быть связано не только с нарушениями зрения, но и с некоторыми скрытыми заболеваниями.