Заксобрание Петербурга приняло закон о полном прекращении продажи вейпов Фото: Оксана ЗУЙКО.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон о полном прекращении продажи вейпов с 1 марта следующего года. Об этом сообщил ТАСС.

В публикации отметили, что с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года в Северной столице будет действовать запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них.

По словам главы законодательного органа Александра Бельского, за время работы над документом звучало немало тревожных цифр и свидетельств врачей, которые убеждали, что откладывать решение этого вопроса нельзя.

Как писал сайт KP.RU, 22 октября в Якутии приняли закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Соответствующие ограничения будут действовать до 1 марта 2032 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 17 регионов уже запретили продажу вейпов, еще в 39 субъектах готовят аналогичные законы.