Ушаков: Путин и Трамп встретятся на ногах, на ступеньках и в креслах Фото: REUTERS.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пройдут в разных форматах. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Если будет встреча - она будет не одна. Она будет на ногах, на ступеньках, так сказать, и в креслах, где хотите", - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник российского лидера сообщил, что российский и американский президенты, возможно, проведут встречу не 19, а 18 ноября.

Уточнялось, что Путин и Трамп могут провести переговоры за деловым обедом. Также у глав государств будет полноценный разговор в рамках саммита АТЭС. Диалог должен пройти в любом случае, независимо от формата самого мероприятия. Политики обсудят сразу несколько тем, в том числе конфликт на Украине.