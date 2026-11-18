Что обсудят лидеры России, США и Китая: в Кремле рассказали, чего ждать Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят широкий круг международных вопросов с учетом существующих в мире конфликтов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, одной из центральных тем предстоящих переговоров станет взаимодействие крупнейших мировых держав. Лидеры трех стран намерены обсудить, как выстраивать отношения между собой и способствовать оздоровлению международной обстановки.

Встреча глав России, США и Китая запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС.

Ранее Ушаков заявил, что одной трехсторонней встречи будет недостаточно для разрешения украинского кризиса. По его словам, даже за несколько часов переговоров невозможно решить все накопившиеся проблемы. При этом помощник президента подчеркнул, что в таком диалоге заинтересованы все стороны.