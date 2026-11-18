Депутат Гаревская: вакцинация от ВПЧ начнётся во второй половине 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Массовая вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) стартует в России во второй половине 2027 года. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Гаревская.

По её словам, на первом этапе прививки получат девочки 9–14 лет. В дальнейшем планируется распространить программу и на мальчиков-подростков. Депутат уточнила, что вакцинация от ВПЧ в подростковом возрасте рассматривается как ключевой инструмент профилактики. Она позволяет предотвратить заболевание и тяжёлые последствия, сохранив здоровье и репродуктивную функцию, добавила она.

«Вакцинация от ВПЧ - это здоровое будущее наших детей», — подытожила Гаревская.

В конце октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что российская вакцина против вируса папилломы человека начнёт поступать в регионы с 2027 года. По его словам, препарат будет включён в Национальный календарь профилактических прививок — ведомство намерено расширять календарь, в том числе за счёт вакцинации от папилломавирусной инфекции. Поручение включить прививку от ВПЧ в национальный календарь Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по реализации демографической и семейной политики.