Ушаков: встреча лидеров РФ, КНР и США важна, все ждут хороших результатов Фото: REUTERS.

Встреча лидеров России, Китая и США имеет большое значение. Это понимают все, и многие с нетерпением ждут позитивных итогов. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Важная встреча, все это понимают. Поэтому, конечно, многие ждут хороших результатов», — рассказал представитель Кремля в разговоре с прессой.

До этого стало известно, что первый контакт Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом пройдет уже 18 ноября. Однако эту беседу нельзя назвать полноценными переговорами.

Ранее KP.RU рассказал, что сам президент России Владимир Путин прокомментировал будущую встречу политиков. Он отметил, что эти переговоры важны и многие ждут от них настоящего прорыва в нескольких сферах. Путин говорит, что ожидает продуктивного диалога.