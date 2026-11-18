Джон Крист

Гитарист группы Danzig Джон Крист скончался в возрасте 61 года 15 ноября 2026 года после борьбы с болезнью. Он ушёл из жизни всего через несколько недель после объявления о выздоровлении. Причина смерти не была раскрыта.

Джон Крист был одним из основателей Danzig, созданной в 1987 году. Его блюзовый стиль стал визитной карточкой группы, повлияв на первые четыре альбома. Среди его лучших работ - Mother, Twist of Cain и Devils Plaything.

Он также гастролировал с Metallica, Black Sabbath и Slayer и выпустил сольный альбом Flesh Caffine в 1999 году.

Ранее KP.RU сообщил, что лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий умер 8 ноября. О дате и месте прощания пока не сообщалось. Неделю назад организаторы фестиваля «Мы выбираем жизнь» сообщили об отмене выступления группы из-за ухудшения здоровья Чернецкого.