Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл рабочую встречу с заместителем Министра экономического развития РФ Владимиром Ильичевым, на которой обсудили вопросы создания первого Туристского информационного центра Союзного государства в Смоленске.

Данный объект расположится в историческом центре города, пользующемся популярностью у туристов. Центр станет не просто справочным бюро, а полноценной деловой и культурной платформой. Это будет современная площадка, где каждый сможет получить полную информацию о туристском потенциале регионов России и Беларуси.

В здании бывшего кинотеатра "Октябрь" площадью 2500 квадратных метров появятся современные выставочные и общественные пространства, конференц-зал, многофункциональное пространство для проведения деловых мероприятий, а также информация о туристском потенциале регионов. Здесь будут проходить форумы, семинары, международные бизнес-миссии.

Владимир Ильичев подчеркнул значимость проекта. Его реализация укрепит гуманитарные и деловые связи стран.

"Важно, что в 2028 году наш город-герой примет XIV Форум регионов России и Беларуси. Открытие Туристского информационного центра станет одним из центральных событий этого масштабного международного мероприятия", - отметил Василий Анохин.