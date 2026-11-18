В Кремле рассказали об ожиданиях по встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина: упор на прагматизм Фото: REUTERS.

Россия не рассчитывает на невероятные результаты предстоящих переговоров президента РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва подходит к трехсторонней встрече с прагматичными ожиданиями. Российская сторона не рассчитывает на какие-либо невероятные итоги переговоров.

Встреча лидеров трех держав запланирована на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что одних переговоров Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет недостаточно для урегулирования украинского конфликта. По его словам, за одну встречу невозможно разрешить все накопившиеся проблемы. При этом дипломатический контакт на высшем уровне может стать частью дальнейшей работы над урегулированием.