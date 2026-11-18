Глава Минэкономики Армении Папоян заявил об отмене визита в Москву. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Глава Минэкономики Армении Геворг Папоян сообщил на встрече с журналистами, что его запланированный на 18 ноября визит в Москву по вопросам торговой политики Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не состоится.

"В повестке были следующие вопросы: министры должны были собраться для обсуждения вопросов таможенного регулирования. Но двое коллег - министров в последний момент не смогли принять участие", - сказал глава ведомства журналистам.

По его словам, из-за этого было принято решение отменить визит на уровне министров. Вместо этого замминистра, которые уже находятся в российской столице проведут эту встречу, уточнил Папоян.

Как писал сайт KP.RU, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможный выход Еревана из ЕАЭС не отвечает национальным интересам Армении и не пойдет на пользу армянскому народу.

Напомним, ранее армянский премьер Никол Пашинян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС прямо сейчас, но готовит "альтернативу" для народа и планирует в 2027–2028 годах подать заявку на вступление в ЕС.