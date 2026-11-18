Термобелье должно плотно прилегать к телу, но не сдавливать и не натирать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Хлопковое белье кажется удобным выбором для зимы, но на морозе оно может принести больше вреда, чем пользы. Материал впитывает пот, медленно сохнет и после намокания охлаждает тело. Россиянам рассказали, из какого материала лучше выбирать белье для сохранения тепла. Об этом пишет mk.ru.

Главная задача термобелья – отводить влагу от кожи и сохранять тепло тела. Хлопок с этим не справляется. Он долго остается влажным, поэтому после активного движения человеку становится холодно.

Для спорта и активных прогулок подойдет синтетика из полиэстера или полипропилена: она быстро высыхает и отводит пот. Для неспешных прогулок и долгого пребывания на улице можно выбрать меринос, который хорошо удерживает тепло. Смесовые ткани сочетают преимущества обоих материалов. При выборе также важно учитывать плотность ткани.

Термобелье должно плотно прилегать к телу, но не сдавливать и не натирать. Не стоит надевать под него хлопковую футболку. Она будет удерживать влагу и мешать остальным слоям одежды сохранять тепло. Для защиты от холода также важны утепляющий средний слой и верхняя одежда, которая защищает от ветра и влаги.

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