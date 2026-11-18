Владимир Путин и Дональд Трамп пожали руки в Китае: что происходит на встрече Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на торжественном приеме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Главы двух государств поприветствовали друг друга рукопожатием.

Мероприятие проходит в Шэньчжэне и организовано от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Российский президент прибыл на прием в Центр международных обменов, где его встретили китайский лидер и его супруга Пэн Лиюань.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин пожали руки

Краткий контакт Путина и Трампа состоялся накануне запланированных на 19 ноября переговоров. Ожидается, что президенты России и США проведут встречу с участием Си Цзиньпина, на которой обсудят международную повестку, в том числе украинский конфликт.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков допустил, что Путин и Трамп смогут пересечься на полях саммита АТЭС, обменяться рукопожатием и поговорить. Тогда он подчеркнул заинтересованность обеих сторон в личном контакте.