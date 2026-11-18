Госдума приняла закон об увеличении лимита страхования по долгосрочным вкладам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении лимита страхового возмещения по отдельным видам вкладов.

Согласно документу, предполагается повышение максимальной суммы страховой выплаты с 1,4 млн до 2 млн рублей по долгосрочным рублевым вкладам физлиц сроком более трех лет, а также по безотзывным сберегательным сертификатам сроком от одного до трех лет.

Закон предусматривает страховое возмещение в размере 100% суммы вкладов в банке, однако не больше 2 млн рублей в совокупности по всем вкладам.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуме рассказали о судьбе вкладов в связи с законопроектом, который предполагает перевод пенсий в программу долгосрочных сбережений. У властей страны не имеется планов по автоматическому переводу или изъятию вкладов на фоне анонсированных изменений в системе пенсионных накоплений.