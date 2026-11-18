Оперштаб: жители 100 многоквартирных домов на Кубани остались без газа из-за ВСУ Фото: REUTERS.

В результате атаки беспилотника на Северский район Кубани был поврежден газопровод. Из-за этого почти 100 многоквартирных домов остались без газоснабжения. Об этом говорится в сообщении от оперштаба региона.

«Из-за повреждения газопровода в 94 многоквартирных домах отсутствует газ. На месте работают аварийные службы», — говорится в сообщении от оперштаба Кубани.

Отмечается, что власти Краснодарского края и Адыгеи разбираются с последствиями атаки дронов ВСУ на гражданские объекты. Стало известно, что обломок одного беспилотника упал на многоквартирный дом, несколько квартир получили повреждение.

Ранее KP.RU рассказал, что в ночь на 18 ноября ВСУ провели очередную массированную атаку на разные регионы России. Всего над Краснодарским краем и Крымом было уничтожено больше 180 вражеских беспилотников.