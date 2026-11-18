Минобороны: В состав ВМФ РФ вошел морской тральщик "Дмитрий Лысов" Фото: ОСК

В состав ВМФ России вошел морской тральщик проекта 12700 "Дмитрий Лысов". Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Сегодня в г. Балтийске состоялась церемония первого подъема Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего гвардейского морского тральщика "Дмитрий Лысов" проекта 12700 "Александрит"..." - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в торжественной обстановке был зачитан приказ главкома ВМФ РФ адмирала флота Александра Моисеева, согласно которому корабль включен в состав российского военного флота.

Как писал сайт KP.RU, в июле Александр Моисеев сообщил, что ВМФ России примет в свой состав до конца текущего года более 20 кораблей.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач спецоперации.