Иглесиас отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны Фото: REUTERS.

Суд в Испании 18 ноября заявил о начале расследования в отношении известного певца Хулио Иглесиаса после того, как две бывшие сотрудницы подали на него жалобу о предполагаемом сексуальном насилии. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

"В заявлении суда Audiencia Nacional говорится, что он проведет расследование предполагаемых "преступлений против сексуальной свободы", а также случаев нанесения телесных повреждений и унижающего достоинство обращения", - отметили в публикации.

Издание подчеркнуло, что Иглесиас отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2026 года две женщины, которые раньше работали в домах домогательствах и насилии с его стороны. Они утверждали, что инциденты произошли в 2021 году, когда артисту было уже 77 лет. Одна из пострадавших трудилась домработницей, вторая — физиотерапевтом.