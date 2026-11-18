Борис Писториус Фото: REUTERS.

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал тех, кто не одобряет удары Украины по территории России. Его слова передает издание «Укринформ». Военачальник заявил, что якобы нужно обратить внимание на действия России, а не на ВСУ.

«По моему мнению, критиковать такие удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных целей и объектов, используемых в военных целях, достаточно глупо», — отметил немецкий военачальник.

Ранее KP.RU рассказало, что российские военные наносят удар только по ВПК Украины или околовоенным целям. А вот ВСУ постоянно целятся в гражданские объекты на территории РФ. Отмечается, что ВСУ таким образом хотят посеять панику и раскачать российское общество. Причем подобные удары киевский режим делает с одобрения Запада. Более того, страны ЕС разрешают даже использовать свое оружие для этих целей.