"КП-Ростов": Подозреваемый в убийстве родителей в Новочеркасске имел зависимость Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Новочеркасске Ростовской области 17 ноября в частном доме найдены тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый - их 36-летний сын, задержанный полицией. Об этом сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

Возбуждено дело по статье "Убийство двух и более лиц". Сын ранее привлекался к ответственности за кражи и нападение на отца, посещал протестантскую церковь для борьбы с зависимостью. Знакомый подтвердил, что они работали вместе и посещали церковь.

"По-моему, он еще таксовал и занимался ремонтом машин: покраска, химчистка салона, полировка кузова. Обычный работяга. Не замечал, чтобы он обманывал, воровал или хамил", - говорит знакомый мужчины.

По предварительным данным, 49-летний сын убитых продал старый автомобиль, взял у родителей 700 тыс. рублей на покупку нового и не вернул долг. Причиной трагедии мог стать финансовый конфликт. Подозреваемый также оказался ранее дважды судим за убийство.

Ранее KP.RU сообщил, что в Ростове-на-Дону разыскивают 49-летнего таксиста, подозреваемого в убийстве родителей. Останки 74-летнего мужчины и его 73-летней жены нашли в квартире и гараже.