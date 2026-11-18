Политик Дюпон-Эньян: Украина никогда не вернет выделенные ей 45 млрд евро Фото: REUTERS.

Лидер политической силы "Вставай, Франция" и кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил, что киевский режим никогда не вернет выделенные Евросоюзом Украине 45 млрд евро.

"Дополнительные 45 млрд евро кредитов для Украины: Урсула фон дер Ляйен предлагает еще большие финансовые обязательства! Украина никогда не вернет эту сумму...", - написал политик в соцсети Х.

Он отметил, что Франции вновь придется оплатить свою долю в 9 млрд евро. Хотя Париж уже внес 27 млрд евро с начала конфликта на Украине.

Дюпон-Эньян подчеркнул, что Евросоюз ведет Францию к войне и разрушению, необходимо срочно освободиться от него.

Как писал сайт KP.RU, 18 ноября стало известно, что ЕК намерена предоставить киевскому режиму кредит в размере 45 млрд евро, который планируют погасить за счет заблокированных российских активов.