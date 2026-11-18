Япония внезапно стала больше: Территорий добавил «главный враг» страны. Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

В Японии территория острова Иото увеличилась после подводного извержения вулкана. Образовавшийся участок суши соединился с побережьем, сообщает телеканал NHK.

Вулканическая активность зафиксирована примерно в 700 метрах от берега Окинахамы в южной части острова, также известного как Иводзима. Во время облета специалисты береговой охраны заметили небольшие взрывы и столб дыма высотой до 300 метров. Выброшенная вулканом порода постепенно сформировала новую землю.

«Поднимающийся серый дым указывает на то, что извержение очень активно», — рассказал профессор Токийского научного института Кэндзи Ногами.

Ученый отметил, что дальнейшая судьба нового участка зависит от характера извержения. Если на поверхность выйдет лава, суша сможет сохраниться. В 2023 году аналогичное образование у острова Иото было уничтожено морскими волнами.

Из-за продолжающейся вулканической активности японская береговая охрана выпустила навигационное предупреждение. Экипажи судов, проходящих поблизости, призвали соблюдать особую осторожность.

Ранее в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима на острове Кюсю. В небо поднялся столб дыма и пепла, а местные власти предупредили о возможном распространении вулканических выбросов.