Невролог рассказала, какие запахи снижают улучшают сон. Фото: polinaloves / Shutterstock / Fotodom

Ароматы некоторых растений и эфирных масел могут помочь расслабиться, снизить тревожность и улучшить качество сна. Среди них – лаванда, бергамот, сладкий апельсин, ромашка и иланг-иланг, рассказала врач-невролог Галина Чудинская. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Лаванда считается наиболее «универсальным» вариантом: в исследованиях ее аромат ассоциирован с уменьшением тревожности, улучшением качества сна и легким снижением артериального давления. Цитрусовые масла (бергамот, апельсин, юдзу) лучше работают на дневное снижение напряжения», – заметила доктор.

По словам невролога, запахи воздействуют на мозг через обонятельную систему и влияют на эмоции, дыхание, пульс и мышечное напряжение. Исследования также показывают, что ароматерапия, особенно в сочетании с массажем, может уменьшать тревожность и улучшать сон.

При этом эффект от ароматерапии обычно невелик, поэтому она может быть только дополнением к основному лечению. Некоторые запахи способны вызывать головную боль, тошноту и раздражительность. Особенно осторожными стоит быть людям с мигренью, астмой и склонностью к головным болям.

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