Прокуратура признала действия сестер Хачатурян необходимой самообороной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Прокуратура сочла действия сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, необходимой самообороной и предложила прекратить уголовное дело. Об этом РЕН ТВ сообщил участник процесса.

Крестина, Ангелина и Мария зарезали 57-летнего Михаила Хачатуряна в московской квартире 27 июля 2018 года. На тот момент девушкам было 19, 18 и 17 лет. По версии защиты, они пошли на преступление из-за многолетнего насилия со стороны отца. Он избивал дочерей, угрожал им оружием и совершал сексуальное насилие.

После задержания сестер поместили в СИЗО, позднее меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Ограничения, в том числе запрет общаться друг с другом, сохраняются уже восемь лет.

Ранее KP.RU сообщал, что 15 сентября 2026 года Басманный суд отказался снять ограничения с Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян. Адвокат Ярослав Пакулин заявил, что защита намерена обжаловать решение.