Нарва готовится к огромным убыткам от закрытия границы с РФ Фото: Павел ПРОКОФЬЕВ.

Решение властей Эстонии о закрытии границы с Россией приведет к тому, что Нарва станет более изолированным городом и пострадает в сфере туризма, потеряв ведущую долю своих прибылей. Об этом сообщил Урбо Ваарманн, глава Нарвского городского собрания.

"У нас есть предприниматели, которые зависят от туристов, есть инвесторы, которые вкладывают сюда деньги. И каждый будет думать, стоит ли инвестировать в приграничный город или приезжать сюда", - пояснил он порталу Delfi.

Мэр Нарвы Яан Тоотс поддержал мнение Ваармана, выразив обеспокоенность по поводу закрытия границы с Россией. По его словам, это приведет к закрытию многих городских заведений, что негативно скажется на доходах.

"Туристы приносили сюда деньги, посещали рестораны и отели. А теперь это прекратится. Возможно, закроются и другие точки общественного питания. В результате у нас возникнут серьезные проблемы", - заявил Тоотс.

При этом напомним, что Нарва в первые годы конфликта на Украине была ярым образчиком "заукраинства" - всячески мешала россиянам, ужесточала проверки на КПП, развешивала украинские флаги так, чтобы жители российского Ивангорода их всегда видели и так далее. Однако теперь, когда впереди замаячила потеря доходов от российских туристов, власти Нарвы взбунтовались.

Ранее KP.RU сообщил, что жители Нарвы напротив, в отличие от властей, постоянно ездят в Ивангород, приходят на берег реки, чтобы посмотреть устраиваемые в России на День Победы мероприятия и удручены творящимся беспределом.