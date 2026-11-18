IHA: Сообщение о бомбе на борту Sukhoi Superjet в Анталье оказалось ложным Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Информация о бомбе на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", который совершил посадку в аэропорту Антальи, оказалась ложной. Об этом сообщило турецкое агентство IHA.

Издание отметило, что в ходе проверки специалисты никаких подозрительных предметов не обнаружили. Сообщение о бомбе признано ложным.

Как писал сайт KP.RU, 18 ноября от авиалайнера авиакомпании "Азимут" поступил сигнал о заложенной бомбе. Борт выполнял рейс из Минеральных Вод в Анталью. После получения сигнала в турецкой воздушной гавани были задействованы службы, отвечающие за безопасность. Воздушное судно приземлилось в аэропорту назначения, где его переместили в зону безопасности для проведения необходимых проверок.

Каких-либо официальных заявлений по поводу данного происшествия не поступало.