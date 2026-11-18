Росфинмониторинг внёс поэтессу Орлову* в перечень террористов и экстремистов. Фото: соцсети

Росфинмониторинг внес публициста и поэтессу Василину Орлову* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства 18 ноября.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет ограничения на финансовые операции. Кроме того, фигурантам списка запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением предусмотренных законом случаев.

Отметим, что год назад Минюст включил Орлову* в реестр иностранных агентов. В ведомстве заявили, что она распространяла материалы других иноагентов, публиковала недостоверную информацию о действиях российских военных и решениях властей, а также выступала против специальной военной операции. По данным министерства, писатель живет за пределами России.

Ранее KP.RU сообщал, что Росфинмониторинг внес журналиста Александра Невзорова* в перечень террористов и экстремистов. В публикации также отмечалось, что его банковские счета и финансовые активы в России подлежат блокировке.

* признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов