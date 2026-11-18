Дед Мороз: Мужчины чаще просят машину, женщины - заграничные туры Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мужчины в большинстве своем обращаются к Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга с желанием получить автомобиль, в то время как женщины часто просят о заграничных путешествиях. Об этом ТАСС сообщил Дед Мороз.

«У всех желания разные, и всех секретов я никогда не открываю. Многие мужчины просят новый автомобиль, девушки почему-то зачастую мечтают о зарубежных путешествиях, турне», - сказал он.

По словам волшебника, мужчины и женщины часто просят здоровья себе и близким, а также материальных благ и «увеличения зарплаты».

Ранее сайт KP.RU писал, что в столице России поезд Деда Мороза будет находиться 2 и 3 января 2027 года. Также волшебный состав посетит Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и другие города. Обратно состав должен будет вернуться 9 января.