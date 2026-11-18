Замглавы АдГ Фронмайер назвал Украину бездонной бочкой Фото: REUTERS.

Заместитель руководителя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал решение правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить дополнительные 300 млн долларов на закупки ракет для киевского режима.

"Это бездонная бочка", - написал политик в соцсети Х.

Замглавы партии задался вопросом, разве не лучше было бы властям Германии поддержать собственный народ во время экономического кризиса вместо того, чтобы разбазаривать деньги немецких налогоплательщиков на ракеты для Киева.

Как писал сайт KP.RU, ранее партия АдГ выступила против поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам депутата Бундестага Штеффена Котре, представители АдГ последовательно выступают против передачи такого вооружения Киеву.

Однако политик не исключил, что власти ФРГ могут тайно готовиться к отправке ракет, поскольку подробности военной помощи Украине остаются засекреченными.