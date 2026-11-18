Человека, похожего на Маска, заметили в кортеже делегации США на саммите АТЭС Фото: REUTERS.

Похожего на американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска человека заметили в кортеже американской делегации на саммите АТЭС в китайском Шэнчжэне.

На появившихся кадрах видеосъемки, которая велась со значительного расстояния, к зданию, где проходят мероприятия саммита, подъезжают автомобили с установленными на них флажками США и Китая. В одном из микроавтобусов находится человек, похожий на Маска.

Похожего на американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска человека заметили в кортеже американской делегации на саммите АТЭС в китайском Шэнчжэне. Фото: кадр из видео РАПТЛИ

Как писал сайт KP.RU, журналист "Вестей" Евгений Попов рассказал, что так называемый "ядерный чемоданчик" президента РФ Владимира Путина также находится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Тот самый черный дипломат был замечен в руках адъютанта российского лидера.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей о проведении встречи между Путиным и Маском на полях саммита АТЭС нет.