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Похожего на американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска человека заметили в кортеже американской делегации на саммите АТЭС в китайском Шэнчжэне.
На появившихся кадрах видеосъемки, которая велась со значительного расстояния, к зданию, где проходят мероприятия саммита, подъезжают автомобили с установленными на них флажками США и Китая. В одном из микроавтобусов находится человек, похожий на Маска.
Как писал сайт KP.RU, журналист "Вестей" Евгений Попов рассказал, что так называемый "ядерный чемоданчик" президента РФ Владимира Путина также находится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Тот самый черный дипломат был замечен в руках адъютанта российского лидера.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей о проведении встречи между Путиным и Маском на полях саммита АТЭС нет.