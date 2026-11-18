Польский самолет пролетел над юго-западной частью Черного моря. Фото: Krystian Dobuszynski/ ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Над юго-западной акваторией Черного моря был зафиксирован самолет Военно-воздушных сил Польши. Это следует из полетных сведений, которые изучило РИА Новости.

Согласно информации, воздушное судно вылетело из аэропорта Вроцлава в 13:24 по московскому времени и взяло курс на юго-восток. В дальнейшем самолет проследовал над юго-западной частью Черного моря, пролетел в районе Стамбула и пересек акваторию Мраморного моря.

По состоянию на 16:19 по московскому времени борт продолжал движение в юго-восточном направлении вблизи турецкого города Бурса.

Как ранее писал сайт KP.RU, иностранные разведывательные самолеты замечают у берегов Крыма нередко. Так, недавно над Черным морем вновь пролетал самолет-разведчик НАТО. Он кружил в этом регионе около семи часов.