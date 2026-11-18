Лихачев: Объем грузоперевозок по Севморпути впервые превысил 40 млн тонн Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Впервые в истории России объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) превысил отметку в 40 млн тонн. Об этом журналистам сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

"Буквально вчера впервые в истории нашей страны, в истории Северного морского пути мы пересекли планку в 40 млн тонн перевозки. Мы не останавливаемся, работа в разгаре, очень надеемся, что рекорд будет еще более вдохновляющий по итогам года", - отметил он.

По словам гендиректора корпорации, для Росатома это очень важное событие и психологически серьезная планка. Лихачев подчеркнул, что Росатом заметно превысит эту цифру до конца текущего года.

Как писал сайт KP.RU, 30 октября Лихачев сообщил, что Росатом установит очередной рекорд по перевозке по СМП и пересечет психологически важную рекордную отметку в 38 млн тонн перевозки по этому маршруту.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что грузопоток по Севморпути на начало IV квартала этого года составил 33 млн тонн.