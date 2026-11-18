Ситуация с убийством ошибочно признанной мертвой женщины находится на контроле Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Поморье возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, которую ошибочно признали мертвой. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Кроме того, Минздрав Архангельской области ведет мониторинг ситуации с убийством женщины в Северодвинске.

«Ведется следствие. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения Архангельской области», - сообщил источник.

Таким образом ответили на вопрос о враче, который подозревается в убийстве ошибочно признанной мертвой пациентки. «Известия» сообщили, что реаниматолога заподозрили в убийстве 73-летней пенсионерки.

«В день трагедии 29-летний врач пытался спасти пациентку, но затем пришел к выводу, что она погибла, и зафиксировал ее смерть. Спустя два часа сотрудник морга обнаружил, что пенсионерка подает признаки жизни, и сообщил об этом коллеге», - говорится в сообщении.

Сайт KP.RU ранее писал, что бывшего директора антикоррупционного департамента Свердловской области Ильхама Ширалиева задержали по подозрению в получении взятки в размере 9 миллионов рублей.