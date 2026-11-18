Песков: Путин на приеме в Шэньчжэне пообщался с экономистом Саксом Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), пообщался с известным американским экономистом, профессором Колумбийского университета Джеффри Саксом. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, у Путина на мероприятии были общения с некоторыми из присутствовавшими.

"... Джеффри Сакс подошел, они долго стояли, разговаривали", - отметил он.

Как писал сайт KP.RU, также Песков сообщил, что на встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином отводится один час.

Ранее российский президент встретился на красной ковровой дорожке на саммите АТЭС с председателем КНР и главой Белого дома. Лидеры собрались вместе для фотографирования перед торжественным обедом.