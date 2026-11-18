Почти каждый десятый россиянин готов потратить на свадьбу миллион Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Свадьба в России может обойтись молодоженам более чем в миллион рублей. Почти каждый десятый россиянин, который планирует свадебное торжество, готов выделить на праздник такую сумму. При этом большинство планирует уложиться где-то в 500 000 рублей, а некоторые пары и вовсе намерены брать кредит или просить помощи у родственников. Об этом сообщает РИАМО.

Согласно опросу, почти 22% респондентов планируют пожениться в ближайшие годы: 9% из них собираются играть свадьбу в 2027 году, еще 13% - начиная с 2028 года.

42% опрошенных рассчитывают потратить на свадебное торжество 200 - 500 000 рублей, 29% - от 500 до 700 000. Однако расходы у некоторых пар кажутся значительно выше. Дело в том, что десятая часть респондентов готова выделить на свадьбу от 700 000 до миллиона, а еще 9% - планируют потратить более миллиона рублей.

Подготовка к свадьбе для многих влюбленных становится совместным финансовым проектом. Около 40% опрошенных собираются откладывать на этот праздник деньги совместно, 37% - рассчитывают на поддержку родственников, а еще 9% подумывают взять кредит.

Как KP.RU писал ранее, первое свидание в Москве в 2026 году может обойтись примерно в 25 000 рублей. Причем в эту сумму входит лишь все самое необходимое.