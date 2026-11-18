Роскачество: ГОСТ на русскую кухню расширится вдвое в 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Государственный стандарт (ГОСТ) на русскую кухню в следующем году существенно увеличат. Об этом сообщило Роскачество.

"ГОСТ на традиционную русскую кухню будет расширяться", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в 2027 году в этот перечень включат еще более 135 блюд.

Как писал сайт KP.RU, 10 ноября Роскачество сообщило, что в России согласован ГОСТ на русскую кухню. Документ был передан на утверждение в Росстандарт. В окончательную версию первой редакции документа вошли 132 блюда.

Кроме того, благодаря новому ГОСТу в вечном споре о том, что следует заливать в окрошку, поставлена точка. Новый стандарт на русскую кухню прописывает рецептуру более 130 блюд. Хлебный квас в окрошке - теперь единственная "законная" основа для холодного супа.