Ушаков: Путин, Си и Трамп сами определят продолжительность встречи Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп будут самостоятельно определять продолжительность планируемой трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Лидеры сами решат, сколько выделить на обсуждение. Как пойдет", - сказал представитель Кремля журналистам, говоря о запланированной продолжительности трехстороннего саммита.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на торжественном приеме в Шэньчжэне пообщался с известным американским экономистом, профессором Колумбийского университета Джеффри Саксом.

Напомним, днем 18 ноября Путин встретился на красной ковровой дорожке на саммите АТЭС с Си и Трампом. Лидеры собрались вместе для фотографирования перед торжественным обедом.