Ушаков: Большая толпа лидеров обступила Путина на приеме в Шэньчжэне Фото: REUTERS.

Внушительная толпа лидеров стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обступила президента РФ Владимира Путина на торжественном приеме в Шэньчжэне, где проходит саммит. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, кроме президента США Дональда Трампа, было еще несколько человек, с кем Путин мог кратко пообщаться, точно был индонезийский лидер Прабово Субианто.

"Владимира Владимировича обступила большая толпа лидеров. И со многими он успел перекинуться словами, что-то сказать, о чем-то договориться", - заметил Ушаков.

Как писал сайт KP.RU, также Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер будут самостоятельно определять продолжительность планируемой трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.