Ушаков подтвердил согласование делегаций на встрече Путина, Си и Трампа Фото: REUTERS.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что уже согласованы участники делегаций, которые будут присутствовать на трехсторонней встрече российского лидера Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в четверг, 19 ноября.

"Согласован круг лиц, которые будут участвовать в трехсторонней беседе с китайским лидером, с президентом США", - сказал дипломат.

Также представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли он назвать участников встречи с российской стороны, отметил, что это нецелесообразно

Как писал сайт KP.RU, ранее Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп будут самостоятельно определять продолжительность планируемой трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.