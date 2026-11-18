Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев рассказал о расширении финансирования программы социальной газификации. Фото: ER.RU.

«Единая Россия» будет добиваться дополнительного финансирования программы социальной газификации в регионах, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Необходимые для этого средства единороссы предусмотрели в поправках, подготовленных ко второму чтению федерального бюджета на 2027-2029 годы. Депутаты Госдумы рассмотрят его 19 ноября.

Владимир Якушев подчеркнул: подключившись к газу, многие семьи, особенно живущие в сельской местности, серьезно сокращают расходы на отопление и повседневные бытовые нужды. Необходимо, чтобы программа помогла провести его в дома всех россиян, которые до сих пор вынуждены пользоваться печками и привозным топливом.

«В сентябре президент поддержал предложения партии по расширению социальной газификации. Речь идет о включении в программу сельских домов культуры и выделении дополнительных средств на ее реализацию», - рассказал Владимир Якушев.

Он уточнил, что за последние пять лет газом были обеспечены более двух тысяч населенных пунктов по всей стране. Программа социальной газификации реализуется партией совместно с «Газпромом» и властями регионов при активном участии жителей и с учетом специфики территорий.

Секретарь Генсовета отметил, что партия дорабатывала поправки ко второму чтению бюджета с учетом потребностей регионов в дополнительном финансировании программы социальной газификации.

«Для «Единой России» газификация остается одним из основных положений Народной программы. В конечном счёте её результат всегда понятен людям: газ в доме, меньше расходы на отопление, комфортные условия в сельских школах и домах культуры. Именно на такие изменения направлена наша бюджетная поддержка», - подчеркнул Владимир Якушев.

Ранее «Единая Россия» внесла в проект бюджета социально значимые поправки, касающиеся увеличения финансирования программ поддержки и профессионального развития участников СВО, обеспечения пациентов лекарствами, дополнительной помощи аграриям и ремонта дорог в регионах. Партия предлагает увеличить финансирование направлений, которые были особо отмечены президентом Владимиром Путиным, и которые составляют основу Народной программы «Единой России».

В частности, по инициативе партии в законопроект вносятся поправки об увеличении расходов на программы по сопровождению ветеранов СВО, вернувшихся домой и нуждающихся в помощи с профессиональной самореализацией либо желающих открыть собственный бизнес. Единороссы также предлагают заложить дополнительные средства на развитие президентского проекта «Время Героев», на новый поток которого сейчас идёт набор, и который вызывает большой интерес у ветеранов.