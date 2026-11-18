Успенская считает, что люди помнят её песни через 40 лет из-за таланта от Бога

Народная артистка РФ Любовь Успенская в интервью KP.RU заявила, что "Бог дал ей талант", благодаря которому она заранее понимает, будет ли песня успешной. Поэтому, по словам певицы, её песни "помнят спустя 35-40 лет".

"Бог дал мне такой талант, что я чувствую, какая песня будет успешной. Благодаря хорошему вкусу я чувствую музыку. Многие артисты исполняют песню, а через год или два о ней никто не помнит. Моим песням уже по 35 - 40 лет, а они все еще популярны", - заявила артистка.

Успенская добавила, что не станет вспоминать все свои популярные песни, но назвала некоторые из них, особенно любимые поклонниками даже спустя годы. По её мнению, это "Карусель", "Пропадаю я", "Гитара мается" и "Монте-Карло".

"Правильный выбор песни и ее подача, чутье, исключительное понимание того, что я делаю, - это и есть успех моей многолетней работы", - добавила Успенская.

Ранее KP.RU сообщил, что Успенская получила гражданство России в 2024 году, а до того 30 лет жила и работала здесь, имея только американский паспорт и пенсию в 140 тыс. рублей.