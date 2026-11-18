Шугаев: Россия и Китай могут перейти к совместному производству оружия Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия и Китай могут перейти к совместной разработке образцов вооружения. Такая возможность связана со стратегическим характером военно-технического сотрудничества двух стран, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в эфире Первого канала.

«Не исключено, что мы придем к тому, чтобы создавать какие-то совместные образцы», — сказал он. По словам Шугаева, китайская сторона для России — не просто покупатель военной продукции, а полноценный партнер. Шугаев подчеркнул, что стороны могут прийти к созданию совместных образцов вооружения.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия и Китай договорились расширять сотрудничество в военной сфере, судостроении и авиационной промышленности. В совместном заявлении по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина также говорилось о развитии совместных учений, воздушных и морских патрулирований.