Кубилюс: ЕС планирует передать Киеву до 20 млн дронов в 2027 году, фото: Сергей Елагин/GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия планирует передать до 20 млн дронов украинским нацистам в 2027 году, используя более 60% военного бюджета. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс объявил об этом в рамках новой программы финансирования Киева на 45 млрд евро, из которых 25 млрд пойдут на военные нужды, в основном на заказы оружия.

"Если в 2026 году беспилотники составляли около 30% наших поставок, то в 2027 году на них придется уже 62%", - заявил он, не уточнив, откуда Европа возьмёт и 45 млрд евро, и вызывающее скепсис число беспилотников.

Еврокомиссар подчеркнул необходимость, чтобы Европейский Союз поставил Украине до 20 млн беспилотных летательных аппаратов различных типов. Кроме того, он призвал европейские оборонные предприятия строго соблюдать график поставок вооружений в Киев, запланированный на 2027 год, и не переносить сроки на более поздний период.

Ранее KP.RU сообщил, что Чехия и Словакия против нового кредита ЕС для Украины. Лидеры ЕС планируют согласовать пакет помощи Киеву на 45 млрд евро к концу года, однако часть стран отказывается от этого абсурда, учитывая то, как тяжело было согласовать недавний гигантский кредит в 90 млрд евро.